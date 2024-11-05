Стало известно об угрозах посла Азербайджана армянскому дипломату в Брюсселе

Замглавы МИД Армении подтвердил факт угроз азербайджанского посла в адрес армянского коллеги на приеме в Брюсселе.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян подтвердил, что азербайджанский посол в Брюсселе Вагиф Садыгов угрожал своему армянскому коллеге Тиграну Балаяну, передает РИА «Новости». Инцидент имел место на приеме, организованном посольством Турции по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики.

Издание Politico сообщило, что посольство Армении направило ноту дипломатическим миссиям в Брюсселе, а также бельгийской стороне и Европейскому Союзу, уведомив их об этом инциденте. По словам Ованнисяна, на приеме звучали оскорбления и угрозы, и по данному факту ведется следствие.

Вагиф Садыгов, в свою очередь, отрицает обвинения. В ответ на запрос Politico он заявил, что не имел информации о письме или обвинениях и что прием прошел в дружеской атмосфере, типичной для дипломатических приемов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян выразил надежду, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения, подчеркнув важность контактов между лидерами двух стран.

Между тем, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что несмотря на существующие разногласия в области внешней политики, Армения и Россия сохраняют крепкие экономические связи.