Турция заявила о намерении нормализовать отношения с Арменией

Отношения Анкары и Еревана будут нормализованы вслед за заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

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"Отношения между Турцией и Арменией будут нормализованы после подписания [мирного] договора между Азербайджаном и Арменией", - сказал он газете Turkiye.

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По его словам, в Анкаре рассматривают достижение мира между Азербайджаном и Арменией в качестве важного элемента для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

"Мы оказываем максимальную поддержку для достижения договоренностей и рады видеть, что стороны приближаются к ним. Недавние решения по границе (о делимитации - прим. ТАСС) являются хорошим примером этого прогресса", - отметил глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Арменией. До этого президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном.

Сообщалось также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи на полях саммита БРИКС в Казани в октябре поручили главам МИД доработать мирный договор для его подписания.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. В Анкаре неоднократно заявляли, что нормализация отношений с Ереваном будет возможна после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.