Кыргызстан и Турция договорились довести товарооборот до $5 млрд

Турция аннулировала внешний долг Киргизии свыше 62 миллионов долларов. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил президент старны Садыр Жапаров.

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В результате встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Жапаров отметил намерение увеличить объем торговли между странами до пяти миллиардов долларов в год. В 2023 году торговый оборот между Киргизией и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.

Для достижения этой цели необходимо упростить торговые процедуры. Жапаров привел в качестве примера решение турецкой стороны о введении льготных таможенных тарифов на определенные категории товаров.

— Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу, — цитирует слова Жапарова РИА Новости.

В июне президент России Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. До этого встреча политиков состоялась в начале мая в Москве, куда глава Киргизии приезжал на саммит лидеров стран ЕАЭС. Также он посетил парад в честь Дня Победы.