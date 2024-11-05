На Украине появились первые «языковые патрули»

На улицах Ивано-Франковска начали работать языковые инспекторы, предлагающие прохожим пройти курсы украинского языка. Об этом сообщили местные СМИ.

Видео, опубликованное в Telegram-канале РЕН ТВ, демонстрирует, как инспектор предлагает говорящей на русском женщине пройти курсы украинского языка. Женщина отвечает, что на следующий день уезжает из города, и подчеркивает, что говорит по-украински.

О планах организовать работу языковых инспекторов в Ивано-Франковске ранее сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По словам мэра, эти инспекторы не смогут выписывать штрафы, но будут делать людям замечания за разговоры на русском языке. Чиновник отмечал, что в городе сейчас «ощущается увеличение русского языка» из-за переселенцев из других украинских регионов.

Марцинкив подчеркивал, что инспектором сможет стать любой человек на «гражданских основаниях», а зарплату участники языковых патрулей получать не будут. Мэр сообщил, что эти инспекторы также будут популяризировать курсы украинского языка, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов и сообщать о нарушениях на горячую линию.