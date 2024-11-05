Илон Маск заявил, что актеры Голливуда сталкиваются с давлением, им приходится публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США из-за угроз отказа в дальнейших съемках и контрактах.

"Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: "Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу [Харрис], хотя это ваше личное дело", - сказал Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. - Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут <...>, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов".

Предприниматель добавил, что те, кто звонит актерам Голливуда, не пытаются угрожать напрямую, а напротив - разговаривают очень приветливо и доброжелательно.

"Никаких угроз не нужно, - заключил Маск. - Все [актеры] все прекрасно понимают".

В США назвали выбор между Харрис и Трампом худшим в истории

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демпартию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.