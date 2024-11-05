Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам.

Маск выразил мнение, что победа Харрис на президентских выборах в США может привести к установлению марионеточного режима, что будет выгодно сторонникам международных военных конфликтов, передает ТАСС.

В ходе интервью с американским телеведущим Джо Роганом Маск заявил: «Поджигатели войны хотят [установления] марионеточного режима Камалы [Харрис], потому что они получат большее число войн».

Маск также отметил, что те, кто поддерживает Харрис, получают выгоду от войн. По его словам, сторонники войны негативно относятся к Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии. Маск ранее говорил, что «кукловоды» заменили Джо Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, чтобы сохранить контроль над политической ситуацией.

Харрис выступила с предупреждением о выборах в США

В США 5 ноября проходят всеобщие выборы, на которых избирают не только президента, но и треть Сената, Палату представителей Конгресса, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. В борьбе за пост главы государства участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп, 45-й президент США, ранее занимал эту должность с 2017 по 2021 годы. В 2020 году он уступил Джо Байдену, но сейчас стремится вернуться в Белый дом. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента США.

Ранее Маск обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис.

Между тем в американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.