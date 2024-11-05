ЦИК Грузии обжалует аннулирование данных ряда избирательных участков

Центризбирком Грузии намерен обжаловать в апелляционном суде решения районных инстанций в городах Тетри-Цкаро и Гори, аннулировавших результаты парламентских выборов в 46 участках трех избирательных округов. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Накануне суд Тетри-Цкаро удовлетворил иск "Ассоциации молодых юристов" о признании недействительными результаты голосования 18 участков избирательного округа Цалки и 13 участков округа Тетри-Цкаро в регионе Квемо Картли. Инстанция согласилась с тем, что была нарушена тайна голосования, так как бюллетени просвечивали с обратной стороны фломастер, которым помечались на выборах партии. Также суд Гори удовлетворил аналогичный иск НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), который касался 15 участков в Горийском округе. Инстанция поручила пересчитать недействительные бюллетени 15 участков.

"Избирательная администрация считает неоправданным и не разделяет решения Районного суда Тетри-Цкаро об аннулировании результатов избирательных участков муниципалитетов Цалки и Тетри-Цкаро. Это решение явно противоречит всем заключениям судов первой инстанции, связанным с аналогичными вопросами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ЦИК уже обжаловал в апелляционном суде решение суда Гори и намерен подать иск по вердикту суда Тетри-Цкаро. Также ЦИК подчеркивает, что тайну голосования обеспечивает дополнительный конверт, в который избиратели помещали бюллетени. Конверт исключает возможность кому-либо увидеть след от фломастера на бюллетени. Кроме того, в сообщении указывается, что по вопросу тайны голосования в день выборов и на следующий день поступило всего 7 жалоб, и этот тип нарушения не отмечен ни в одном отчете международных организаций.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными.