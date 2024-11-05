В Минске названы имена претендентов на январских выборах президента
По завершении первого этапа избирательной кампании по выборам главы Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года, глава ЦИК Игорь Карпенко подтвердил, что кандидатами в президенты страны претендуют стать семь человек, информирует БЕЛТА.
Комментируя результаты прошедшего этапа кампании, который завершился 1 ноября, глава ЦИК пояснил, что "в общей сложности в комиссию было подано одиннадцать заявлений. Однако четверым претендентам было отказано из-за предоставления неполного пакета документов. Кроме того, у некоторых количество членов инициативной группы было меньше, чем предусмотрено законодательством".
В итоге ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника управления сточной мэрии Ольги Чемодановой.
Кроме того, зарегистрирована группа председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и лидера Компартии Беларуси Сергея Сыранкова, а также участника президентской кампании 2020 года, предпринимателя Анны Канопацкой.
Уже через два дня, 7 ноября, сообщает агентство, начнется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, который продлится до 6 декабря. Затем в десятидневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. А регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря.
В ЦИК уточнили, что для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее ста тысяч подписей избирателей.
Кстати, на предыдущих президентских выборах в 2020 году в избирательную комиссию были поданы документы на регистрацию 55 инициативных групп, а к сбору подписей были допущены группы 15 претендентов.