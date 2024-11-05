Харрис выступила с предупреждением о выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступила с заключительным обращением к избирателям в Филадельфии. Как сообщает The Hill, Харрис предупредила, что ее соревнование с республиканцем Дональдом Трампом может завершиться с минимальным отрывом.

Харрис объяснила, что выбрала Филадельфию для заключительного митинга своей предвыборной кампании, так как именно в этом городе закладывался фундамент американской демократии. Она заявила, что хочет отдать дань уважения тем, кто начинал как аутсайдер, но поднимался к победе.

Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября. По состоянию на вечер понедельника Трамп и Харрис имели равные показатели в совокупном опросе Decision Desk HQ/The Hill: оба набирали по 48,4 процента голосов в общенациональном масштабе.

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Митинг Харрис в Филадельфии (штат Пенсильвания) посетили около 30 тысяч человек. Пенсильвания обеспечивает кандидатам в президенты 19 голосов выборщиков и считается самым важным для победы колеблющимся штатом.

«Гонка еще не окончена, и мы должны финишировать уверенно. Это может быть… одна из самых напряженных гонок в истории. Каждый голос имеет значение», - подчеркнула Харрис в своей речи.

На митинге Харрис выступила телеведущая Опра Уинфри, призвавшая проголосовать всех, кто еще этого не сделал. Затем рэпер Will.i. am исполнил перед участникам митинга свой новый сингл «YES SHE CAN».

«Если вы смотрите или слышите меня прямо сейчас и еще не проголосовали, вы должны это сделать. Мы не можем отсиживаться в стороне. Если мы не придем [на выборы] завтра, вполне возможно, что у нас больше никогда не будет возможности проголосовать», - обратилась Уинфри к американцам.

Также на митинге Харрис певица Леди Гага исполнила патриотическую песню «Боже, благослови Америку». Она подчеркнула, что судьба страны зависит от решения жителей Пенсильвании.