Итоги выборов в Молдавии определила схема западных кураторов, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. По его словам, будущее страны определили те, кто не собирается возвращаться в Молдавию.

Второй тур президентских выборов Молдавии прошел 3 ноября. За победу боролись действующая глава страны Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Согласно итогам, победу одержала Санду.

Санду проиграла внутри страны, но «выиграла» за счет зарубежного голосования. Итоговые данные говорят за себя: народ в стране проголосовал против, а результат определила схема европейско-американских кураторов, когда будущее страны определили те, кто в ней не живут и возвращаться не собираются. Да еще и с результатом, который выглядит фальшивым до наглости, — отметил Джаралла.

По словам политэксперта, теперь Санду придется подавлять несогласных и сворачивать свободу слова. Он уверен, что в ближайшее время станет понятно, хватит ли у народа Молдавии смелости отстоять свой выбор.

Ранее о выборах в Молдавии высказывалась представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страна переживает западное иго, которое разрушает это государства. Также оно лишает народ своей идентичности.