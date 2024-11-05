Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны. Об этом во вторник, 5 ноября, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

— Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах, — написал он в своем личном блоге.

Боуз отметил, что кладбища на Украине увеличились в 12 раз, а вещества, образующиеся в результате разложения тел, просачиваются в грунтовые воды.

Вблизи оккупированного украинской армией Краматорска в ДНР за год появилось огромное кладбище. На кадрах, которые опбуликовал украинский фотограф Ян Доброносов, видно большое поле, усеянное свежими могилами. На некоторых из них развеваются украинские флаги, которыми обычно отмечают похороненных военнослужащих. При этом многие захоронения безымянные — на них установлены только таблички с трехзначными числами.

Население Украины к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек, считают демографы. Исторический максимум числа проживающих в стране людей был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

Демограф Ариэль Драбинский заявил, что сейчас Украина «вымирает» и в недалеком будущем может вовсе прекратить свое существование как государство. Согласно представленным планам, украинское население рискует сократиться до 30 миллионов, 25 или 20 миллионов.