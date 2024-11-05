Посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

Посольство РФ в США заявило, что российские власти категорически отвергают обвинения в адрес России по поводу якобы имевшего место вмешательства в молдавские выборы. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

© РИА Новости

С обвинениями в адрес Москвы ранее выступили власти США. В посольстве РФ эти заявления назвали попыткой США «снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее «раскачивание» ситуации» в Молдавии. Российские дипломаты подчеркнули, что Вашингтон стремится поставить под сомнение искренность позиции множества граждан Молдавии, несогласных с политикой властей.

В то же время власти США намеренно не комментируют давление на молдавские СМИ, замалчивают нарушения и подтасовки в ходе выборов, включая запрет на въезд уже аккредитованных наблюдателей, заявили в посольстве. Дипломаты напомнили, что США также ввели санкции против представителей молдавской оппозиции и создали «эксклюзивные условия» для голосования молдавской диаспоры в Европе и Северной Америке.

«В очередной раз риторика Вашингтона демонстрирует желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. Ангажированные оценки США в отношении электоральных процессов за рубежом свидетельствуют лишь о двойных стандартах», - подчеркивается в сообщении посольства.

В октябре в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну: курс на вступление в ЕС поддержали 50,35 процента избирателей, против выступили 49,65 процента. Теперь в Конституцию страны включат положение, что «европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова».

По итогам первого тура выборов президента Молдавии ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50 процентов голосов. Майя Санду, действующий президент, получила более 55 процентов голосов. Ее соперник, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, набрал более 44 процентов.

Первые результаты второго тура показывали победу Стояногло. Позже, когда ЦИК начал подсчитывать голоса живущих за рубежом избирателей, вперед вышла Санду.