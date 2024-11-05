Стало известно, когда объявят итоги выборов в США

Итоги голосования на выборах президента США должны сообщить утром 6 ноября.

Всеобщее голосование пройдет во вторник, 5 ноября. Избирательные участки в некоторых штатах откроются в 06:00 (примерно 13:00 мск).

Закрытие участков предусмотрено на 19:00–20:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов, результаты которого должны объявить утром следующего дня (12:00–15:00 мск).

От республиканцев на пост президента США претендует бывший глава государства Дональд Трамп. От демократов кандидатом был действующий хозяин Белого дома Джо Байден, однако позже он снялся с выборов, а его место кандидата от «синих» заняла нынешний Харрис. «Вечерняя Москва» оценила шансы возможной кандидатки.

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В случае своей победы на выборах Камала Харрис пообещала продолжить оказание военной помощи Украине. Также она поделилась своими взглядами на меры, которые будут предприняты в случае победы, касающиеся НАТО, и ответных действий в связи с атакой ХАМАС на Израиль.

Как сообщили СМИ, победив на президентских выборах в США, Трамп изменит ход конфликта на Украине, предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и его российскому коллеге Владимиру Путину.