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Сестра Ким Чен Ына заявила о войне при нарушении паритета на полуострове

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в регионе означало бы немедленную войну, сообщает РИА Новости.

По ее словам, линия Северной Кореи на укрепление ядерных сил является единственным правильным выбором.

3 ноября Южная Корея, США и Япония с участием американского бомбардировщика B-1B и истребителей провели совместные воздушные учения над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо в ответ на испытательный пуск КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».

СМИ: Илон Маск захватил Украину

Бизнесмен из США Илон Маск взял Украину под контроль, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Это произошло с помощью спутниковой системы Starlink. Миллиардер сам решает, когда и кому давать доступ к своей спутниковой системе, что особенно касается предоставленных Украине систем.

В последнее время позиция Маска относительно предоставления военной помощи Киеву претерпела значительные изменения.

Вучич назвал разницу между Западом и Россией

Разница между Западом и Россией в отношении к Сербии состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.

По его словам, все мировые державы соблюдают свой интерес, «все хотят, чтобы мы были их и не были самостоятельными».

«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», — отметил глава государства.

Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Министр иностранных дел Украины обещал Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, но не сдержал своего слова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет», — заявил дипломат. «Мы это сделаем за наш счет. Все что нам нужно – это согласие на эксгумацию», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и сокращения военной помощи Киеву Европейский союз продолжит поддерживать Украину, однако только на словах, так как у ЕС не будет «ни возможности, ни желания» это делать, сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политика, лидер партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

«ЕС, Франция не смогут поддерживать Украину, у них не будет возможностей и желания», — заявил он.

Депутат напомнил, что 70% финансирования НАТО происходит из США.