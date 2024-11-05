СМИ: в Индии жители деревни намерены молиться за победу Харрис на выборах

Жители деревни Туласендрапурам в штате Тамилнад на юге Индии, из которой происходят предки Камалы Харрис по материнской линии, вознесут молитвы об успехе вице-президента США на предстоящих в ее стране президентских выборах. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

"Во вторник утром в храме будет специальная молитва", - сказал житель деревни Маникандан, который управляет небольшим магазином рядом с храмом. "Если она победит, последуют празднества", - добавил он.

В храме имена Харрис и ее деда выгравированы на камне. Снаружи установлен большой баннер с пожеланиями "дочери земли" успеха на выборах. Все местные жители верят, что она станет первой женщиной-президентом США и первым потомком выходцев из Южной Азии на этом посту в истории Соединенных Штатов.

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Деревня Туласендрапурам, расположенная в 13 тыс. км от Вашингтона, привлекла всеобщее внимание еще четыре года назад, когда ее жители молились за победу Демократической партии в 2020 году, а затем широко праздновали инаугурацию Харрис посту вице-президента США, запуская петарды и раздавая еду.

Предки Камалы Харрис были в Тамилнаде достаточно состоятельными людьми. Ее мать Шьяма Гопалан родилась в Ченнаи (который тогда еще назывался Мадрасом) в семье выходца из деревни Туласендрапурам Пи Ви Гопалана, который занимал высокие посты в правительстве штата, что позволило ему отправить дочь Шьяму на учебу в США. Там она вышла замуж за Дональда Харриса, который приехал в США из Ямайки, и у пары родилась Камала. Поэтому в Южной Индии вице-президента США считают своей и проводят в ее честь пуджи (обряд поклонения и почитания). В Индии никого не смущает, что сама Харрис вовсе не является последовательницей индуизма, а принадлежит к баптистской церкви. Главное, считают тут, что у нее индусские корни.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис. Республиканец Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента США.