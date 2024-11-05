На Украине в силу инфантильного состояния общества верят, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США Киеву обязательно дадут оружие. В то же время украинцы опасаются победы Дональда Трампа, считая его «русским агентом», рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

«На Украине реально всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни F-16 или F-35, войска НАТО придут», — подчеркнул он.

Филиппо: Евросоюз в случае победы Трампа будет поддерживать Киев лишь на словах

По словам Прозорова, удивительного в этом мало, у ряда украинцев «стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки». По прогнозу самого бывшего сотрудника СБУ, после выборов президента США ситуация мало поменяется — независимо от того, кто победит.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае победы Трампа на выборах президента США Европейский союз продолжит поддерживать Украину, но только на словах.

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Штаты вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи. Он уточнил, что Конгресс по-прежнему будет поддерживать оказание Киеву помощи в вопросах «продажи вооружений» и «некоторой поддержки в восстановлении» страны.