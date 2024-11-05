Эксперт рассказал, как победа Трампа может повлиять на НАТО

Существование НАТО окажется бессмысленным в случае победы на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аргентинский аналитик Марсело Монтес.

© РИА Новости

«Если победит Трамп, существование НАТО не будет иметь смысла», - подчеркнул он.

По словам Монтеса, США в случае победы Трампа на выборах также могут увеличить квоту для стран Европы, являющихся членами Североатлантического альянса. При этом сценарии НАТО продолжит свое существование, добавил эксперт.

Филиппо: Евросоюз в случае победы Трампа будет поддерживать Киев лишь на словах

Бессмысленность существования НАТО Монтес обусловил тем, что американцы на данный момент больше обеспокоены внутриполитическими вопросами и «собственной экономической ситуацией».

До этого генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Соединенными Штатами при любом исходе предстоящих президентских выборов.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.