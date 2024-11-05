Во Франции рассказали, как ЕС поддержит Украину в случае победы Трампа

Евросоюз в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа продолжит поддерживать Украину, но лишь на словах. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.

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«В реальности это будут лишь слова (о поддержке. — «Газета.Ru»), потому что у нас нет возможности его (Киев. — «Газета.Ru») поддерживать», — отметил он.

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Филиппо подчеркнул, что Евросоюз не сможет оказывать помощь Украине, поскольку у объединения «не будет возможностей и желания».

«Если к власти придет Трамп, будет намного меньше поддержки Украины, а то и вовсе ее не будет», — спрогнозировал политик.

При сокращении военной помощи Украину ожидает крах, заметил Филиппо. Каждое государство будет сосредоточено на собственных проблемах, поэтому «это будет шанс для наступления мира», добавил он.

3 ноября старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель заявил, что внешняя политика Трампа в случае возвращения в Белый дом может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Украины. По его мнению, украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.