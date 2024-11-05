В предвыборный год в США американские СМИ рекордное количество раз упоминали Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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В 2000 году об Украине упоминалось всего 2 тысячи раз, в 2012 году — почти 5,5 тысячи раз, в 2016 году — около 9 тысяч раз. В 2020 году количество упоминаний возросло до 15,5 тысячи раз. С января по октябрь этого года об Украине в федеральных и региональных СМИ США говорилось около 81 тысячи раз.

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Таким образом, в 2024 году Украина стала упоминаться в СМИ США в 40 раз чаще, чем в 2000 году.

4 ноября сообщалось, что в Европейском союзе обеспокоены возможным прекращением помощи Украине со стороны США.

2 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США зарабатывают на боевых действиях, проходящих на территории Украины.

Ранее Лавров призвал выводить Запад на чистую воду.