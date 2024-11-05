Приведшее Зеленского в ярость решение Польши раскрыли

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за решения Польши не сбивать российские ракеты. Детали раскрыл британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

© Лента.ру

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.

Зеленский поручил разработать новый план для Украины

Он отметил, что Зеленского возмутило и другое решение Польши, связанное с отказом передать Украине истребители МиГ-29. Также украинский лидер недоволен тем, что обещанные Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) так и не были поставлены.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на министерской встрече альянса.