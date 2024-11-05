Эксперт спрогнозировал массовые протесты в США после выборов

В США после выборов президента страны стоит ждать массовых протестов, поскольку проигравший будет оспаривать результаты голосования. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с РИА Новости.

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«Я думаю, что любой проигравший оспорит результаты выборов <…> Поэтому, скорее всего, будут массовые протесты», — отметил он.

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Суслов не исключил возможность вооруженных столкновений на улицах США и попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны.

По его мнению, Штаты погрузятся в более глубокий внутриполитический кризис.

В конце октября газета The Times со ссылкой на опрос YouGov писала о том, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Около четверти (27%) жителей США посчитали возможными вспышки насилия в штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.