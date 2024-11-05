"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США
Неопределенность в американском обществе и недоверие к кандидатам на должность президента США перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Мадуро предупредил о попытках дестабилизировать положение в Венесуэле
Так глава государства прокомментировал предстоящие выборы американского лидера. Он считает, что кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки — продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее.
«Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны», — отметил Мадуро.