Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

Неопределенность в американском обществе и недоверие к кандидатам на должность президента США перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Мадуро предупредил о попытках дестабилизировать положение в Венесуэле

Так глава государства прокомментировал предстоящие выборы американского лидера. Он считает, что кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки — продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее.