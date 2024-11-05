Госдеп убежден, что ракетные пуски КНДР угрожают стабильности во всем мире

Администрация США полагает, что ракетные пуски КНДР угрожают не только миру и стабильности в регионе, но и во всем мире. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты осуждают произведенные КНДР 4 ноября (по вашингтонскому времени) многочисленные пуски баллистических ракет. Эти пуски, как и запуск межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Они представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности и подрывают глобальный режим нераспространения", - сказал американский дипломат в ответ на просьбу прокомментировать пуски Пхеньяна.

В Японии заявили о семи выпущенных из КНДР ракетах

"Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами о том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР и координировать международные ответные меры на нарушения КНДР многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Наша приверженность обороне Республики Корея и Японии непоколебима", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил японский министр обороны Гэн Накатани, КНДР во вторник утром запустила семь баллистических ракет малой дальности. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест.

31 октября КНДР провела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". Тогда она поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км.