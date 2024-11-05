Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потенциально могли бы положить конец конфликту на Украине, но не желают этого делать. Об этом в интервью РИА Новости заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам РФ, передавая информацию для атак на украинские военные объекты.

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«Он [Трамп] мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах», - сказал Мартиндейл.

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Когда его спросили, есть ли у кого-то из кандидатов желание решить этот вопрос, он ответил, что не видит, чтобы кто-либо из них искренне стремился к миру.

Накануне заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований при факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что ни один из кандидатов в президенты США в случае победы на предстоящих выборах не согласится на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, а Камала Харрис выдвинута от Демократической партии.

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