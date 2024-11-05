Вучич назвал грядущие выборы президента США судьбоносными

Выборы президента Соединенных Штатов станут судьбоносными для всего человечества. Они принесут мир или переход к третьей мировой войне, рассказал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Happy.

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«Эти выборы действительно самые важные. Возможно, это самые важные выборы в истории человечества, которые могут определить мир или войну», — отметил он.

Вучич: Россия не бомбила Сербию, в этом разница с Западом

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

Ранее Александар Вучич заявил, что будущий президент США должен как можно скорее добиться заключения перемирия на Украине. По словам сербского лидера, прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».

В конце сентября Вучич выступил с заявлением, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Он посетовал, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».