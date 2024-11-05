Предсказана политика будущего президента США по Украине

Будущий президент США будет проводить политику по Украине, которая будет отражать текущие реалии. Политику следующего американского лидера предсказал бывший разведчик Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

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По его словам, политика кандидата от демократов Камалы Харрис может быть больше связана с тем, «как сделать так, чтобы распад Украины не навредил США и НАТО». При этом он отметил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп «не заботится об этом так сильно, поэтому его политика может быть более резкой».

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«США будут заниматься другими вопросами, в том числе продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который стал для американцев большой проблемой», — добавил Риттер.

Ранее аналитик Серхат Латифоглу заявил, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.