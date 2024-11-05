На Украине родители планируют вывезти детей из страны

На Украине большое количество родителей планируют вывозить своих детей за пределы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание УНИАН.

Как заявил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко, он получает все больше обращений от родителей, которые планируют вывозить своих детей из страны. Однако если ранее такие заявления касались преимущественно мальчиков, учащихся в 10-11 классах, то теперь закончить обучение дистанционно хотят родители всех детей, несмотря на возраст и пол.

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«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем», — указал Страшко.

Это связано с тем, что выехавшие семьи не планируют возвращаться в страну, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены и поступать в ВУЗы Украины.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие старшеклассники покидают страну на фоне рассмотрения законопроекта, обязывающего 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет.