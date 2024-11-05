Глава МИД Польши обвинил украинского коллегу

Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, однако не сдержал своего слова. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

© Лента.ру

Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Сикорский обратился к украинским властям:

«Мы это сделаем за наш счет. Все что нам нужно — это согласие на эксгумацию».

9 февраля 1943 года произошла резня в польской колонии Паросль — украинцы под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек. Это кровавое преступление считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА на Волыни.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли УПА и возможного «территориального ревизионизма» в Польше.