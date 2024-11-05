Американский суд разрешил Маску разыгрывать деньги среди избирателей

В американском штате Пенсильвания суд разрешил миллиардеру, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску проводить розыгрыши по $1 млн для избирателей в колеблющихся штатах. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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«В понедельник (4 ноября. — «Газета.Ru») судья Пенсильвании отклонил попытку окружного прокурора Филадельфии помешать America PAC (комитету по политической активности, поддерживающему кандидата от республиканцев Дональда Трампа. — «Газета.Ru») Илона Маска раздавать денежные призы зарегистрированным избирателям», — говорится в сообщении.

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Таким образом, America PAC сможет провести последнюю раздачу 5 ноября, в последний день предложения, уточняет NBC News. Маск передает $1 млн ежедневно избирателям, которые подписали его петицию за свободу слова и право на оружие.

Газета Politico со ссылкой на источники писала о том, что Маск выделил на поддержку президентской кампании Трампа более $43 млн за первые две недели октября. Всего на поддержку Трампа и республиканцев США Маск потратил $118 млн, пишет издание.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее стало известно, как Трамп начал союзничать с Маском.