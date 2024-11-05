Вучич рассказал о возможном предложении Трампа России и Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить Москве и Киеву рождественское перемирие. Такое предположение сделал президент Сербии Александр Вучич.

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По его словам, подход республиканца к урегулированию конфликта на Украине будет отличаться от планов его оппонентки - кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Вероятно, он попробует "постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР".

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"А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней", - сказал Вучич в эфире Happy TV, добавив, что это стало бы огромным успехом.

Однако он допустил, что в РФ с таким предложением могут не согласиться, поскольку у российских военных "инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая".

Между тем ранее издание Hill рассказало об "ультиматуме", который Трамп может выдвинуть президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Журналисты считают, что республиканец может подтолкнуть последнего к переговорам с Москвой, сократив американскую поддержку, а России, в свою очередь, пригрозить расширением поддержки Украины.