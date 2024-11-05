Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Министр иностранных дел Украины обещал Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря текущего года, но не сдержал своего слова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского.

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«Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет», — заявил дипломат.

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