СМИ: идею о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на ближайшей встрече НАТО
Возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на ближайшей министерской встрече альянса. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник в эфире телеканала TVN24.
"На следующей неделе пройдет очередная министерская встреча НАТО. Может быть, этот вопрос будет поднят", - сказал польский дипломат.
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8 июля после переговоров с Владимиром Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день.
В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.