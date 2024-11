Западные СМИ рассказали о тревожной обстановке в США накануне выборов президента

До президентских выборов в США остаётся менее суток, и обстановка в стране накаляется. The Washington Post сообщает о беспрецедентных мерах безопасности. The Hill обращает внимание, что ни один из кандидатов так и не получил явного преимущества. Эксперты The Telegraph призывают не доверять опросам и строят прогнозы, опираясь на состояние экономики США и скандальность кандидатов. А The Guardian подчёркивает, что победитель выборов, скорее всего, определится не сразу.

До президентских выборов в США остаётся менее суток. Западная пресса пишет об обстановке в стране перед главным политическим событием за последние пять лет.

Американское издание The Hill напоминает, что ни Харрис, ни Трамп так и не получили явного преимущества. Тем не менее оба лагеря, похоже, уверены в победе своих кандидатов. Демократы подчёркивают, что уровень поддержки Харрис выше, чем у Трампа, на несколько пунктов. Так, недавний опрос Gallup показал, что к кандидатуре действующего вице-президента положительно относятся порядка 49% американцев, а к 45-му главе Белого дома — 44%.

А вот сторонники Трампа ссылаются уже на другие опросы. Согласно им, большинство избирателей уверены, что страна движется в неверном направлении. Их особенно беспокоят проблемы в экономике и сфере миграции. Республиканцы также утверждают, что Харрис ассоциируется с Байденом, чей рейтинг рекордно низок. Ведь считается, что если уровень поддержки действующего президента невысок, то, как правило, побеждает конкурирующая партия.

«Я думаю, у обеих сторон есть веские причины для победы... Отчасти именно поэтому кандидаты идут почти вровень и ни у одной из сторон нет преимущества. Все опросы показывают до смешного похожие результаты», — приводит The Hill слова одного из политических стратегов, близкого к кампании Камалы Харрис.

Несмотря на схожие результаты опросов, аналитики продолжают прогнозировать исход выборов. Так, газета The Telegraph сообщает, что историк Аллан Лихтман, который точно предсказал результаты девяти из десяти президентских кампаний, вынес собственный вердикт насчёт итогов предстоящего голосования.

Он уверен, что победу одержит Харрис. Причём в своей системе Лихтман не пользуется опросами, поскольку им нельзя доверять. По его мнению, люди «лгут… меняют своё решение». Вместо этого он анализирует 13 показателей, в том числе социальные волнения, состояние экономики и наличие скандалов, связанных с кандидатом.

Однако не все разделяют выводы Лихтмана относительно победы Харрис. The Telegraph приводит мнение социолога Алекса Кастелланоса, который работал над кампаниями Джорджа Буша и Митта Ромни. Он уверен, что многие упускают важный фактор — «массовый сдвиг» в регистрации избирателей в сторону республиканцев.

«В 31 штате существует регистрация по партии, в 30 из них в последние четыре года наблюдается движение в сторону республиканцев. Однако мы получаем опросы, которые оторваны от реальности», — цитирует газета социолога.

Тем временем по всей стране принимаются беспрецедентные меры безопасности. The Washington Post информирует, что в столице США появились высокие металлические ограждения возле Белого дома, Капитолия, комплекса Министерства финансов и резиденции Камалы Харрис.

Издание поясняет, что так власти готовятся к возможным беспорядкам после голосования. И хотя начальник столичной полиции поспешил успокоить население, заявив, что никаких реальных угроз не поступало и «нет повода для какой-либо тревоги», предприниматели думают иначе. Многие усиливают частную охрану, укрепляют окна и двери. Владельцы коммерческой недвижимости поблизости от Белого дома и вовсе заколотили окна досками, установив дополнительные ограждения.

Интересно, что такие меры безопасности коснулись не только округа Колумбия. Как пишет The Washington Post, власти объявили о «беспрецедентных планах по обеспечению безопасности, чтобы противостоять насилию и другим кошмарным сценариям в день выборов и их потенциально неопределённым последствиям».

Газета сообщает, что по всей стране укрепляют объекты, так или иначе имеющие отношение к предстоящему голосованию. «Планируется разместить на крышах снайперов для защиты ключевых избирательных штабов, установить тревожные кнопки для членов избирательных комиссий и видеонаблюдение с помощью дронов». Кроме того, на улицах будет увеличено количество патрулей, и органы правопорядка подтвердили свою готовность на случай экстренного реагирования.

Как отмечает издание, большинство мер рассчитано даже не на непосредственно сам день голосования 5 ноября, а на период после него, ведь в нескольких штатах подсчёт голосов будет идти дольше. Официальные лица считают, что неопределённость вкупе с возможным потоком дезинформации может спровоцировать беспорядки.

В избирательной системе США есть особенность: выборами здесь часто называют не день, а целую неделю. Так, издание The Guardian поясняет, что в каждом штате существуют свои правила подсчёта голосов, что может привести к задержке результатов.

В качестве примера газета приводит предыдущие выборы. Так, в 2020 году о победе Джо Байдена объявили спустя четыре дня после закрытия избирательных участков. Но даже потом продолжали поступать уточнения. Через десять дней после голосования объявили, что штат Северная Каролина поддержал Трампа, а через 16 дней сообщили, что штат Джорджия отдала свои голоса за Байдена.

А вот в 2016 году результаты выборов были определены всего через несколько часов после закрытия избирательных участков. Однако, по мнению The Guardian, в этом году ситуация особенно сложная из-за того, что кандидаты идут буквально ноздря в ноздрю. По данным издания, свежие опросы показали разрыв всего в 1% (48% у Харрис и 47% у Трампа). Поэтому когда будет объявлен победитель —неизвестно.