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Во Франции фермеры вновь вышли на протесты и грозят городам голодом

Профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France Press.

Фермеры угрожают блокировать поставки продуктов во Франции
© globallookpress.com
«CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября… без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов», — заявили в профсоюзе.

В CR47 заявили, что они рассчитывают на массовую поддержку со стороны фермеров юго-западных регионов Франции.

До этого стало известно, что французские фермеры готовы начать новую серию протестов в случае, если на саммите G20 Евросоюз заключит торговое соглашение с МЕРКОСУР — объединенным рынком стран Южной Америки.

В августе сообщалось, что Франция рискует потерять статус зерновой державы: страну ждет худший урожай пшеницы с 1983 года.

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