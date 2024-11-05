Украина введет обязательную начальную военную подготовку для студентов

Студенты старших курсов ВУЗов на Украине теперь будут обязаны проходить начальную военную подготовку. Такое изменение ввели киевские власти, рассказал замминистра образования республики Михаил Винницкий, передает издание «Новости.Live» в Telegram.

«Уже есть соответствующие изменения в закон, которые обязывают нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования. Очевидно, речь не идет о первокурсниках», — подчеркнул представитель министерства, добавив, что, вероятно, нововведение коснется учащихся с третьего курса, совершеннолетних в возрасте 19-20 лет.

На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

По словам Винницкого, человек, который оканчивает ВУЗ и получает диплом о высшем образовании, «должен уметь вести себя с оружием».

При этом замминистра образования подчеркнул, что предложение никак не связано с потенциальным понижением возраста призыва. В настоящий момент создаются полигоны для подготовки студентов, в следующем году будет разрабатываться теоретический курс, куда войдут основы боевой медицины и тактической подготовки.

Ранее стало известно, что большое число граждан Украины решили вывезти своих детей из страны. Школьники любого пола и возраста уезжают за гарницу и перестают получать украинское образование.