В Тбилиси завершился митинг у здания парламента

Акция протеста в Тбилиси у здания парламента против итогов выборов завершилась без эксцессов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг в Тбилиси проходил в понедельник вечером. Лидеры оппозиции озвучили свой план действий, который заключается в непризнании результатов выборов как внутри страны, так и за ее пределами, а также в срыве первого заседания парламента нового созыва.

Позже оппозиционные политики и протестующие решили устроить шествие в столице. Сначала они направились к мосту Бараташвили, позже спустились к набережной, а затем дошли до Сухого моста, после чего разошлись. Автомобильное движение по пути следования демонстрантов было перекрыто.

Участники митинга приняли решение собраться вновь в 14:00 (13:00 мск) во вторник у Дворца спорта.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным Центризбиркома, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов, она победила и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели и четыре оппозиционные партии: у объединения "Коалиция за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" 10,16%, "Сильная Грузии" набрала 8,8%, "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие пятипроцентный порог.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов. Их не признала и президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные ЦИК были подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем "Грузинская мечта", и получила большинство в парламенте.