Трамп допустил свое поражение на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом предположил, что несмотря на преимущество перед остальными своими политическими оппонентами, он может и проиграть президентские выборы. Однако он заявил на это, что в любом исходе голосование пройдет интересно.

«Я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но, можно сказать, да, [могу] проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, вещи случаются, но это будет интересно», — заявил Трамп в разговоре с Карлом.

Он поделился переживаниями о том, что может получить поражение от своего главного соперника — вице-премьера Камалы Харрис.

Выборы в США состоятся уже завтра, 5 ноября. В настоящий момент более 78 миллионов американцев досрочно отдали свой голос. Новый опрос показывает, что Камала Харрис лидирует в досрочном голосовании, передает MK.RU.

Трамп назвал уход из Белого дома после поражения на выборах ошибкой

Ранее представители Демократической партии рассказали, что если Трамп досрочно объявит себя победителем, они пустят в эфир экстренный телевизионный выпуск, дискредитирующий того. Дональд Трамп также заявлял, что уход в 2020 году из власти была его критической ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей».