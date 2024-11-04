Сербский министр объявил об отставке из-за трагедии в Нови-Саде

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич объявил об отставке из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде. Его слова передает ТАСС.

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«Я подал заявление об отставке в тот же день премьер-министру Республики Сербия, когда произошла трагедия в Нови-Саде, и уведомил о своем намерении также президента республики. Хочу сообщить вам, что завтра утром официально подам заявление об отставке с должности министра строительства, транспорта и инфраструктуры премьер-министру Республики Сербия», — заявил Весич.

В результате обрушения бетонного козырька здания 1 ноября на вокзале в Нови-Саде простились с жизнью 14 человек. Отмечается, что станцию ​​реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность.