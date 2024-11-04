Тунберг прибыла на митинг в Грузию сразу после акции в поддержку Палестины

Экоактивистка Грета Тунберг в понедельник, 4 ноября, сразу после акции в поддержку Палестины присоединилась к организованному грузинской оппозицией в Тбилиси митинге.

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Девушка прибыла в Грузию и встала в колонну несогласных, не успев снять «арафетку», которую повязала в знак поддержки палестинцев, передает 360.ru.

Правоохранительные органы Германии считают Тунберг склонной к насилию. Такую характеристику она получила после нескольких демонстраций, включая недавние протесты в Брюсселе, где полицейские задержали ее за неповиновение властям.

В апреле активистку задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге. Демонстранты, к которым присоединилась девушка, выступали против субсидирования использования ископаемого топлива и против климатической политики уходящего правительства Нидерландов.

Грета Тунберг — 21-летняя шведская экологическая активистка, получившая международную известность за продвижение мнения о неизбежном кризисе в истории человечества в результате изменения климата. Регулярно участвует в различных акциях, неоднократно ее задерживала полиция.