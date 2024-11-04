Генсек НАТО заявил о готовности работать с любым президентом США

Взаимодействие продолжится вне зависимости от того, кто победит на выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп.

«Вне зависимости от результатов голосования, мы будем работать как с Харрис, так и с Трампом, будем добиваться сохранения единства Североатлантического альянса. В этом нет сомнения, поскольку это отвечает нашим общим интересам», — отметил Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине.

Президентские выборы в США намечена на 5 ноября. На высший государственный пост претендуют представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.