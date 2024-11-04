В ЕС обеспокоены возможным прекращением помощи Украине со стороны США

В европейских столицах обеспокоены возможными действиями Дональда Трампа в отношении Украины — если он победит на предстоящих выборах президента США. Об этом пишет Politico.

В частности, в новом британском правительстве под руководством Кира Стармера полагают, что Трамп может резко сократить военную помощь Киеву или сделать ее условием мирных переговоров, что «выбьет почву из-под ног Владимира Зеленского».

В статье говорится, что обещание Трампа положить конец войне на Украине в течение 24 часов после прихода к власти с такой же серьезностью воспринимается и в других европейских столицах. Неназванный европейский дипломат в комментарии изданию выразил мнение, что помощь Украине со стороны США «может прекратиться в одночасье». А президент России Владимир Путин «захочет воспользоваться этим и скажет, что забирает Донбасс, Крым, а потом будет ждать до следующего раза».

Под «следующим разом» в статье подразумевается гипотетическое нападение России на страны Прибалтики, которые являются членами Евросоюза и НАТО. Все это беспокоит, в частности, Францию.

«Мы не можем позволить избирателям в Висконсине (штат США. — Ред.) решать вопрос европейской безопасности», — заявил Politico министр Франции по Европе Бенджамин Хаддад.

Зеленский сделал заявление о поставках оружия от Запада

4 ноября в США раскрыли, как Трамп может завершить конфликт на Украине. По мнению автора статьи в The Hill, Трамп предъявит ультиматум обеим сторонам конфликта.