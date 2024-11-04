Орбан заявил о готовности Брюсселя устроить госпереворот в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза хочет устроить госпереворот в Венгрии. Об этом пишет Euronews.

Орбан заявил, что представители Брюсселя хотят установить в Будапеште марионеточное правительство. Он призвал граждан сопротивляться навязываемым правилам.

Конфликт между Будапештом и Брюсселем обострился после того, как Венгрия заняла пост председателя Европейского совета. Еврокомиссия заморозила почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии.

Представители Брюсселя также недовольны позицией венгерских властей по многим вопросом, в том числе по их отношению к СВО.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если бы Запад согласился на предложенные Россией гарантии безопасности, проект договора о которых был представлен в 2021 году, то нынешний конфликт на Украине бы не произошел.

«Сидим на табуретке»: Орбан указал Европе на ее место

9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало.