Трамп в шутку предложил выплатить госдолг США криптовалютой

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп придумал способ погасить госдолг, превышающий 35 трлн долларов, передает портал Bitcoin Magazine.

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По словам политика, в случае избрания главой государства он мог бы отдать распоряжение выплатить его криптовалютой.

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"Возможно, мы выплатим $35 трлн криптовалютой. Я напишу небольшую бумагу о выделении 35 трлн в криптовалюте, и все - у нас нет долга", - заявил Трамп на мероприятии по сбору средств.

При этом он добавил, что у криптовалюты "великое будущее".

Ранее республиканец усомнился в способности своей соперницы на выборах Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. По его мнению, "нет ничего опаснее", чем наделить властью "очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ".