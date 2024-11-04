В Иране определились с ответом на израильские удары

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что власти страны подготовили ответ на недавние удары Израиля по Исламской Республике. Он будет «определенным и решительным», сообщает агентство Mehr.

Багаи выступил на пресс-конференции, посвященной Дню студентов, который отмечается 4 ноября (13 абана). Он поздравил студентов с праздником, который «стал символом независимости иранцев» и затронул ряд международных вопросов.

Багаи заявил, что «Иран ответит израильскому режиму» и ответ будет «решительным и убедительным»

«Сценарии нашего ответа на агрессию сионистского режима уже определены. Вполне естественно, что мы используем все наши возможности для этого ответа», — заявил дипломат.

По его словам, иранские дипломаты активно работали в течение последней недели. Глава МИД провел телефонный разговор с коллегами из Саудовской Аравии, Индонезии и Катара, в ходе которого они обменялись мнениями по региональным вопросам.

Багаи добавил, что главной проблемой является геноцид в Палестине и продолжающаяся израильская агрессия в Ливане. Пока это происходит, регион находится на грани войны.