Боррель перепутал Южную Корею и Японию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время публичного выступления перепутал Южную Корею с Японией. Казус произошел на переговорах в Сеуле, сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», — объявил Боррель на встрече с членами южнокорейского правительства.

Его поправил один из членов европейской делегации, а представители Южной Кореи засмеялись. Боррель спохватился, поняв ошибку.

«Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель проводит в понедельник переговоры со своим южнокорейским коллегой Чо Тхэ Юлем.

Он прибыл в Южную Корею после поездки в Японию и уже посетил укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую Корейский полуостров.

«Мой сегодняшний визит в демилитаризованную зону между Республикой Корея и КНДР является еще одним напоминанием о необходимости больше инвестировать в мир», — написал Боррель в социальной сети X.

По его словам, он посещает Южную Корею, чтобы вывести сотрудничество в сфере безопасности и обороны между ЕС и Сеулом на «следующий уровень». Подробности дипломат озвучивать не стал.