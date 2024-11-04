В Германии раскритиковали главу МИД за ее визит в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок хвастается по поводу перевода миллиардов Киеву на фоне денежного дефицита в своей стране. Об этом пишет депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.

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По ее словам, пока коалиция в Берлине препирается по поводу дефицита и «убогой энергетической политики», Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 миллиарда евро на «одну лишь коррумпированную Украину». Депутат в связи с этим призвала провести новые выборы в бундестаге.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. В городе она высказалась в поддержку Украины.