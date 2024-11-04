В Валенсии завершился «метеорологический кризис»

В автономном сообществе Валенсия завершился «метеорологический кризис». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного метеорологического агентства Испании (AEMET).

Во вторник, 29 октября, мощные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы королевства, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек.

«Дорогие сограждане, валенсийцы. Мы можем объявить о завершении метеорологического кризиса», — отметили метеорологи.

Ранее сообщалось, что власти Испании привлекут еще 5 тыс. военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в пострадавший от стихии регион дополнительные 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.