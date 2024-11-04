Оппозиция Молдавии не признает официальные итоги выборов президента, если действующая глава государства Майя Санду сохранит пост, и оспорит их в Конституционном суде. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

"В случае если Санду будет сохранять пост президента, она будет узурпировать власть. Мы будем оспаривать решения ЦИК в Конституционном суде. Мы будем бороться, потому что не можем принять того беспредела, который устроила захватившая в стране власть западная группировка сил", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".