Описаны действия Санду после победы на выборах

После победы на выборах Санду продолжит курс на евроинтеграцию и «румыноинтеграцию», но откажется от военных сценариев в политике. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, пишет «Абзац».

Политолог предполагает, что Кишинев продолжит «медленное и аккуратное движение» в сторону ЕС. Одновременно Санду попытается привлечь на свою сторону больше населения.

«Санду продолжит процессы евро- и румыноинтеграции, процессы противостояния с Россией, но она постарается избежать военного сценария», — сказал эксперт.

По мнению Безпалько, военный сценарий будет крайне неблагоприятен и непредсказуем для Молдавии. Однако вероятны попытки заблокировать или подчинить Приднестровье, реинтегрировать его, а также нивелировать роль гагаузской элиты, которая сопротивляется евроинтеграции.

«Это будет геополитическое давление», — полагает Безпалько.

Он напомнил, что за оппозиционера Александра Стояногло проголосовала половина молдаван. Это станет серьёзным сдерживающим фактором для Санду.

В понедельник ЦИК Молдавии опубликовал итоги выборов главы государства.