ЦИК Молдавии опубликовал итоги президентских выборов

Глава Молдавии Майя Санду победили на президентских выборах в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК страны.

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября. По их результатам был назначен второй тур. В нем участвовали Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

В комиссии пояснили, что Санду победила на выборах с 55,33% голосов, у Стояногло — 44,67% после подсчета 100% протоколов.

По данным агентства, Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.

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Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой, отметили журналисты.